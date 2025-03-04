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Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ после 19 туров

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матчей 19-го тура чемпионата.

Главным фаворитом остаётся санкт-петербургский «Зенит» чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,8%. Шансы московского «Спартака» на первое место оцениваются в 27,9%, «Краснодара» — в 26,3%, московского «Динамо» — в 2,9%, «Локомотива» — в 4,5%, ЦСКА — в 0,6%.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).