Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ после 19 туров

Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов в чемпионской гонке РПЛ после 19 туров
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матчей 19-го тура чемпионата.

Главным фаворитом остаётся санкт-петербургский «Зенит» чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,8%. Шансы московского «Спартака» на первое место оцениваются в 27,9%, «Краснодара» — в 26,3%, московского «Динамо» — в 2,9%, «Локомотива» — в 4,5%, ЦСКА — в 0,6%.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).

Материалы по теме
Whoscored опубликовал символическую сборную 19-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android