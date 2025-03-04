Юран — о Сантосе: за сборную Бразилии он играть не будет, Дуглас прекрасно всё понимает

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о защитнике «Зенита» Дугласе Сантосе, который вошёл в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Он прекрасно всё понимает. Это взрослый парень уже. В Бразилии он не будет играть. Если объективно подходить к вопросу. Если он действительно хочет играть за национальную команду, то ему за Россию надо играть. За нас он будет точно играть. Шансы в Бразилии… Плюсов больше за Россию играть», — заявил Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Сантос получил российское гражданство в 2024 году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.