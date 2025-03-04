Тотти: в Италии стало слишком мало талантов, когда-то за «Брешию» играли Гвардиола и Баджо

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что в стране стало слишком мало футбольных талантов.

«В Италии стало слишком мало талантов. В «Брешии» когда-то играли (Хосеп) Гвардиола и (Роберто) Баджо, а сегодня даже имена их футболистов нам не известны», — приводит слова Тотти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами. С 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы».