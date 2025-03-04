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Денисов: «Спартаку» было важно победить «Оренбург» и войти в год с позитивными эмоциями

Денисов: «Спартаку» было важно победить «Оренбург» и войти в год с позитивными эмоциями
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу московского клуба в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Игра с «Оренбургом» тяжёлая. Надеюсь, что дальше будет легче. Было важно победить и войти в год с позитивными эмоциями», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» по дополнительным показателям. В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином».

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