Денисов: «Спартаку» было важно победить «Оренбург» и войти в год с позитивными эмоциями

Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу московского клуба в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Игра с «Оренбургом» тяжёлая. Надеюсь, что дальше будет легче. Было важно победить и войти в год с позитивными эмоциями», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» по дополнительным показателям. В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином».