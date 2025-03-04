Мимович: в «Зените» меня приняли хорошо

Сербский защитник Огнен Мимович рассказал об адаптации в «Зените». Напомним, футболист перебрался в санкт-петербургский клуб из «Фенербахче». За сине-бело-голубых он выступает на правах аренды.

«Да, меня все очень хорошо приняли, в команде отличная атмосфера. Облегчает ситуацию и то, что тут уже есть пара игроков из Сербии, с которыми я был знаком ещё раньше, — Ванья Дркушич и Саша Зделар, с ними я могу поговорить на родном языке, а команда отличная и приняла меня очень хорошо», — приводит слова Мимовича ТАСС.

Огнен Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.