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Журавель — о московском «Динамо»: команда явно не в чемпионской гонке

Журавель — о московском «Динамо»: команда явно не в чемпионской гонке
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Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом» (1:1). Журавель отметил, что бело-голубые не выглядят как команда, которая претендует на чемпионский титул.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Судя по тому, как «Динамо» действовало и с Тюкавиным, команда явно не в чемпионской гонке. Это была игра низкого качества. Мне кажется, скиллы и темперамент Лички не вяжутся с игрой на результат. Это идеальный тренер для команды, которая показывает весёлый футбол. И где нет давления в связи с результатами. К примеру, для «Ростова», где нужно привлекать болельщиков на трибуны и где от тебя не будут ждать призовых мест. Личка не справляется с матчами, когда нужно обязательно побеждать», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

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