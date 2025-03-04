Журавель — о московском «Динамо»: команда явно не в чемпионской гонке

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом» (1:1). Журавель отметил, что бело-голубые не выглядят как команда, которая претендует на чемпионский титул.

«Судя по тому, как «Динамо» действовало и с Тюкавиным, команда явно не в чемпионской гонке. Это была игра низкого качества. Мне кажется, скиллы и темперамент Лички не вяжутся с игрой на результат. Это идеальный тренер для команды, которая показывает весёлый футбол. И где нет давления в связи с результатами. К примеру, для «Ростова», где нужно привлекать болельщиков на трибуны и где от тебя не будут ждать призовых мест. Личка не справляется с матчами, когда нужно обязательно побеждать», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».