Экс-игрок «Реала» Марсело высказался о сравнениях Роналду и Месси

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело высказался о сравнениях португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Нам так повезло, что мы играли в ту же эпоху, что и Роналду и Месси. Криштиану считает, что он лучше. Было время, когда это было плохо, потому что один забивал два гола, а другой должен был забивать три… Мы получали огромное удовольствие от этого. Многие люди хотят их сравнить, но забывают наслаждаться ими», — приводит слова Марсело Barca Times.

Напомним, Марсело выступал за «Реал» с января 2007 по август 2022 года. За время в «Королевском клубе» бразилец пять раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сентябре 2022 года Марсело перебрался в греческий «Олимпиакос», а карьеру завершил в ноябре прошлого года в составе бразильского «Флуминенсе».