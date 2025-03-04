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Татаев: «Аланию» могли закрыть, но сейчас идёт большая перестройка

Татаев: «Аланию» могли закрыть, но сейчас идёт большая перестройка
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Бывший футболист «Алании» Алексей Татаев высказался о нынешней ситуации владикавказского клуба. Он отметил, что очень переживал на фоне слухов о возможном закрытии команды. Однако сейчас в «Алании» идёт перестройка, и клуб сохранил за собой профессиональный статус.

«В «Алании» идёт большая перестройка. Хорошо, что клуб сохранился. Они уже сыграли матч. Были разговоры, что клуб могли закрыть. Я очень сильно переживал. Сейчас я рад, что они играют. Показали достойную игру. Молодым парням просто нужно набраться опыта. Я очень надеюсь, что они останутся в Первой лиге. Всё таки «Алания» — великий клуб!» — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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