Татаев: «Аланию» могли закрыть, но сейчас идёт большая перестройка

Бывший футболист «Алании» Алексей Татаев высказался о нынешней ситуации владикавказского клуба. Он отметил, что очень переживал на фоне слухов о возможном закрытии команды. Однако сейчас в «Алании» идёт перестройка, и клуб сохранил за собой профессиональный статус.

«В «Алании» идёт большая перестройка. Хорошо, что клуб сохранился. Они уже сыграли матч. Были разговоры, что клуб могли закрыть. Я очень сильно переживал. Сейчас я рад, что они играют. Показали достойную игру. Молодым парням просто нужно набраться опыта. Я очень надеюсь, что они останутся в Первой лиге. Всё таки «Алания» — великий клуб!» — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.