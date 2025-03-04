Тимур Журавель: «Ахмат» «отвозил» «Рубин», в матче «Факела» с «Химками» был полный тухляк

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался об игре «Ахмата» и «Факела». В 19-м туре грозненцы обыграли казанский «Рубин» (2:1), а воронежцы уступили «Химкам» (0:1).

«Ахмат» «отвозил» «Рубин». Грозненцы пропустили первыми — аномалия какая-то. Но они играли с колоссальным преимуществом. «Факел» с приходом Пятибратова заиграл лучше, однако в матче с «Химками» был полный тухляк. Воронежский клуб активничал в начале второго тайма, а потом — всё», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

«Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке. По итогам матча с «Рубином» «Ахмат» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону прямого вылета. В активе клуба 16 очков.