Юран: у Угальде есть нюх, где оказаться в штрафной, а это качество классного нападающего

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о форварде московского «Спартака» Манфреде Угальде. По словам Юрана, Угальде является классным нападающим.

«Мне нравится Угальде. Это хороший нападающий. Он классно в штрафной находит мячи. Он умеет это. У нападающего есть такой нюх, где оказаться в штрафной. Это качество классного нападающего», — заявил Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Манфреда в € 15 млн.