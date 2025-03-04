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Защитник «Зенита» Мимович: русские и сербы — братья

Защитник «Зенита» Мимович: русские и сербы — братья
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Сербский защитник санкт-петербургского «Зенита» Огнен Мимович заявил, что чувствует дружбу своей страны с Россией. За сине-бело-голубых футболист «Фенербахче» выступает на правах аренды.

«Русские и сербы — братья. И мы это видели на баскетбольном матче «Црвены Звезды», где был полный зал — 20 тысяч человек, и многие держали российские флаги. Думаю, это действительно демонстрирует, что русские и сербы — братья», — приводит слова Мимовича ТАСС.

Напомним, Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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