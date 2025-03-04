Тейани Рейндерс объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»

Полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Тейани Рейндерс прокомментировал продление контракта с итальянским клубом. Срок действия нового трудового договора футболиста с «россонери» составит пять лет — до лета 2030 года.

«Это большой комплимент, я очень горжусь тем, что продлил свой контракт. В «Милане» я чувствую себя как в семье, и я с нетерпением жду следующих нескольких сезонов. Именно поэтому я подписал контракт. Здесь я чувствую себя как в своём втором доме, и я очень счастлив.

Сейчас трудное время для клуба, но всё будет лучше, мы станем сильнее. Мы должны верить, что в конце концов всё получится», — приводит слова Рейндерса Football Italia.

Тейани Рейндерс выступает в составе «Милана» с лета 2023 года. Красно-чёрные заплатили нидерландскому «АЗ Алкмар» за переход центрального полузащитника € 20,5 млн. В текущем сезоне на счету Тейани Рейндерса 40 матчей за «Милан» во всех турнирах. 26-летний хавбек записал на свой счёт 12 голов и три результативные передачи.