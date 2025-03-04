Отец Тюкавина рассказал, что его сын находится в бодром настроении после травмы

Папа нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин рассказал о состоянии сына, который получил травму крестообразных связок колена.

«Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, весёлый, как обычно, шутки. Конечно, есть разочарование такое, парень прошёл с командой сборы, готовился. С таким настроением и желанием хотел войти в сезон, но что сделаешь, это спорт. Всё когда-то бывает в жизни. Всё нормально по состоянию, домой вернулся, с дочкой шутит, улыбается, процедуры делает», — приводит слова Александра Тюкавина ТАСС.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах московского «Динамо» в рамках РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.