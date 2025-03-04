Шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ выросли на 10% после 19-го тура — Opta
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Шансы московского «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги выросли на 10% после уверенной победы в матче 19-го тура с «Оренбургом» (2:0), сообщает телеграм-канал Opta Sports. Теперь вероятность того, что красно-белые займут первое место в чемпионате, составляют 27,9%.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
Главным фаворитом остаётся санкт-петербургский «Зенит» чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,8%.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».
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