Шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ выросли на 10% после 19-го тура — Opta

Шансы московского «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги выросли на 10% после уверенной победы в матче 19-го тура с «Оренбургом» (2:0), сообщает телеграм-канал Opta Sports. Теперь вероятность того, что красно-белые займут первое место в чемпионате, составляют 27,9%.

Главным фаворитом остаётся санкт-петербургский «Зенит» чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,8%.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».