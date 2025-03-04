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Журавель — об уходе Карпина из «Ростова»: причина явно не та, которую объявили официально

Журавель — об уходе Карпина из «Ростова»: причина явно не та, которую объявили официально
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Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Он уверен, что реальная причина увольнения тренера отличается от той, которую объявили официально (якобы Карпин хочет сконцентрироваться на сборной России).

«Возможно, уход Карпина связан с перестановками в руководстве Ростовской области. Возможно, в клубе пойдут процессы, из-за которых нужно было убрать тренера. Я сейчас, конечно, набрасываю варианты. Но причина явно не та, что была в официальной формулировке. Карпин — абсолютно повёрнутый на работе человек. Он не может сидеть без дела ни секунды. Он в этом туре и в Химки съездил, и на «Спартаке» был, и матч «Зенит» — ЦСКА посетил. Думаю, Карпин так или иначе будет скучать по клубной работе», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

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