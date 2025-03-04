«Очень ценю Месси, он невероятен». Экс-игрок «Реала» Марсело высказался об аргентинце

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело высказался о об игре против экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси, ныне выступающего в составе американского «Интер Майами».

«Я очень ценю Месси. Он невероятен. Я его даже не видел на поле, настолько он был быстр. Я пытался ударить его, сфолить на нём… Но у меня ничего не получалось, потому что он был очень быстр», — приводит слова Марсело Barca Times.

Напомним, Марсело выступал за «Реал» с января 2007 по август 2022 года. За время в «Королевском клубе» бразилец пять раз одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. В сентябре 2022 года Марсело перебрался в греческий «Олимпиакос», а карьеру завершил в ноябре прошлого года в составе бразильского «Флуминенсе».