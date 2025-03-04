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Солари раскрыл, какой клуб популярнее в Аргентине — «Зенит» или «Спартак»

Солари раскрыл, какой клуб популярнее в Аргентине — «Зенит» или «Спартак»
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Аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари рассказал, какой российский топ-клуб популярнее в Аргентине. По словам Солари, на международной арене большей популярностью пользуется «Спартак», а не «Зенит».

«Я бы сказал, что известность «Зенита» и «Спартака» в Аргентине примерно одинакова. Но «Спартак» более популярен на международной арене в целом. Про «Зенит», возможно, больше говорилось в прошлом году, потому что было много трансферов и контактов с аргентинскими футболистами», — приводит слова Солари Sport24.

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Напомним, по итогам 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, лидером является «Зенит».

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