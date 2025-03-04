Вратарь «Химок» Кокарев рассказал об особенностях работы с Франком Артигой

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал об особенностях работы с испанским главным тренером Франком Артигой. Футболист заявил, что у этого специалиста основная часть тренировок строится на работе с мячом.

«У меня были первые полноценные сборы с Артигой, потому что я ещё не попал на летние. Были хорошие зимние сборы, где проводилось много тактической работы и развитие физических качеств. Было сыграно много хороших матчей. У Артиги много работы проходит через мяч. Конечно, беговой работы было достаточно, но по сравнению с другими тренерами бега было меньше», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.