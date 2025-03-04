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В РФС заявили, что российские судьи будут придерживаться нового «правила восьми секунд»

В РФС заявили, что российские судьи будут придерживаться нового «правила восьми секунд»
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Глава судейства РФС Милорад Мажич высказался о введении «правила восьми секунд» для вратарей. Теперь, если голкипер будет держать мяч в руках дольше восьми секунд, команда соперника получит право на угловой удар.

«С сезона-2025/2026 IFAB вводит большие изменения в правила игры. Если голкипер будет держать мяч в руках дольше восьми секунд, за это будет назначаться угловой. Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно всем игрокам, зрителям, комментаторам и тренерам команд. На мой взгляд, плюсы этого нововведения в том, что правила о затяжке времени были очень размыты. За удержание мяча вратаря наказывали свободным ударом. Теперь это будет более строгое правило — через восемь секунд арбитр будет назначать угловой в пользу команды соперника. Конечно, когда мы получим официальное письмо от IFAB и ФИФА, мы оповестим об этом РПЛ, ФНЛ и всю российскую футбольную общественность и начнём готовить наших арбитров», — сказал Мажич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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