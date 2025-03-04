Тренер «Урала» Томаров прокомментировал ничью с «Ротором» в матче 22-го тура Первой лиги

Тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Томаров прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 с «Ротором» (0:0), а также объяснил, почему полузащитник Андрей Егорычев не вышел в основном составе команды.

«Результат нас сегодня не порадовал. Мы всегда играем только на победу, но сегодняшний футбол в исполнении двух команд был весенний в связи с определёнными обстоятельствами. Это не сильно порадовало. Что касается ребят нашей команды, кто выходил на поле, кто не выходил, — всем огромное спасибо за самоотдачу, за желание победить, за то, что старались сегодня продемонстрировать свой максимум.

В середине подготовительного периода Андрей Егорычев получил небольшое повреждение. Мы плавно его подводили к первому матчу. Он ещё не был готов играть все 90 минут, поэтому было принято решение, что он усилит игру по ходу матча. Мы это и сделали — с этим [наше решение] и связано. Андрей — наш основной футболист, когда он находится в оптимальных кондициях, он выходит на поле», — приводит слова Томарова пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.