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«Игра на два исхода». Вратарь «Динамо» Махачкала — о ничьей с «Локомотивом»

«Игра на два исхода». Вратарь «Динамо» Махачкала — о ничьей с «Локомотивом»
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра проходила в Махачкале и завершилась со счётом 1:1. Железнодорожники сравняли счёт на последних минутах встречи.

— Потеря очков в матче с «Локомотивом» — это обидно?
— Безусловно, очень неприятно пропускать мяч на последних минутах, уходить с поля без победы. Но игра на два исхода, и при 0:0 были моменты у нас и «Локомотива», и при 1:0, и при 1:1. Вышла интересная игра, и хорошо, что получилось заработать хотя бы одно очко. Дальше будем стараться побеждать убедительно, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

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