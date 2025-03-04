В «Пари НН» подвели итог приглашения на сборы медиафутболиста из «Амкала»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подвёл итог приглашения на зимние сборы команды футболиста медийной команды «Амкал» Василия Маврина. Игрок провёл в клубе РПЛ около недели и даже появился на поле в одном из товарищеских матчей. Однако Удальцов подчеркнул, что шансов закрепиться в «Пари НН» у Маврина было мало — это понимали все.

«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история.

Есть медийные плюсы, которые мы получили с точки зрения соцсетей, обсуждения. Но я думаю, что эмоции самого парня гораздо важнее и бесценнее в этой истории», — приводит слова Удальцова ТАСС.