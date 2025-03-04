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В «Пари НН» подвели итог приглашения на сборы медиафутболиста из «Амкала»

В «Пари НН» подвели итог приглашения на сборы медиафутболиста из «Амкала»
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подвёл итог приглашения на зимние сборы команды футболиста медийной команды «Амкал» Василия Маврина. Игрок провёл в клубе РПЛ около недели и даже появился на поле в одном из товарищеских матчей. Однако Удальцов подчеркнул, что шансов закрепиться в «Пари НН» у Маврина было мало — это понимали все.

«Понятно, что это игрок уже возрастной, шансов, наверное, остаться у него было немного, мы это понимали. Я думаю, что и он это понимал. Он приехал, посмотрел, попробовал себя. И для нас, я думаю, и для него это хорошая история.

Есть медийные плюсы, которые мы получили с точки зрения соцсетей, обсуждения. Но я думаю, что эмоции самого парня гораздо важнее и бесценнее в этой истории», — приводит слова Удальцова ТАСС.

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