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Зоран Зелькович: ФНЛ намного сложнее, чем высшая лига Словении

Зоран Зелькович: ФНЛ намного сложнее, чем высшая лига Словении
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Новый главный тренер ФК «Родина» Зоран Зелькович сравнил уровень Первой лиги и чемпионата Словении по футболу, в котором работал ранее. Он заявил, что российская ФНЛ намного сложнее, чем словенская лига. Он отметил, что в России сложности добавляют дальние перелёты.

«Это абсолютно разные лиги. ФНЛ – крайне непростой чемпионат по причине больших перелётов и хорошей организованности многих команд. Большинство играют средним блоком, от обороны. Для меня первый российский дивизион намного сложнее, чем высшая лига Словении», — приводит слова Зельковича официальный сайт «Родины».

«Родина» после 22 матчей набрала 24 очка и располагается на 13-й строчке. Первое место занимает калининградская «Балтика» с 46 очками.

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