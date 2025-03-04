«ЦСКА был лучше». Журавель — о матче 19-го тура РПЛ между армейцами и «Зенитом»

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«У меня было скептическое отношение к ромбу Николича на Зимнем Кубке РПЛ. Казалось, это не подходит ЦСКА. Но в Санкт-Петербурге я остался под впечатлением. Включил бы армейцев в тройку в этом туре по качеству игры. Возможно, все ждали, что будет разрыв от «Зенита», однако ЦСКА был лучше. А Кисляк показал, что способен давать большой объём после ухода Зделара.

Но Файзуллаев в ромбе не смотрится, он там чужой. Надо что-то с этим делать. Пьянич — тоже не оптимальный вариант для «десятки». Мне кажется, там должен играть Обляков. Главный вопрос: что делать с Файзуллаевым? Возможно, Николич придумает какую-то гибридную штуку», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».