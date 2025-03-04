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Спортдиректор «Спартака» Кахигао заявил, что планирует изучать русский язык

Спортдиректор «Спартака» Кахигао заявил, что планирует изучать русский язык
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что планирует изучать русский язык.

«В первую очередь хочу извиниться за то, что не говорю на русском языке. Постараюсь в ближайшие месяцы продвинуться в его изучении», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар».

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