Спортдиректор «Спартака» Кахигао заявил, что планирует изучать русский язык

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что планирует изучать русский язык.

«В первую очередь хочу извиниться за то, что не говорю на русском языке. Постараюсь в ближайшие месяцы продвинуться в его изучении», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар».