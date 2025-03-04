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Спортдиректор «Спартака» рассказал о политических ограничениях во время трансферного окна

Спортдиректор «Спартака» рассказал о политических ограничениях во время трансферного окна
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о политических ограничениях во время трансферного окна.

«Мне сложно дать оценку. Когда мы подписываем игрока, мы подписываем его на длительность всего его контракта. Оценку можно дать только со временем.

Было тяжело. Я впервые столкнулся с санкционными ограничениями, политическими. Какие-то страны не хотели сотрудничать, игроки сомневались тоже по этой причине. Мы подписали тех, кто улучшит команду. Они игроки другого стиля, которые чуть изменят нас, добавят нового», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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