Спортдиректор «Спартака» рассказал о политических ограничениях во время трансферного окна

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о политических ограничениях во время трансферного окна.

«Мне сложно дать оценку. Когда мы подписываем игрока, мы подписываем его на длительность всего его контракта. Оценку можно дать только со временем.

Было тяжело. Я впервые столкнулся с санкционными ограничениями, политическими. Какие-то страны не хотели сотрудничать, игроки сомневались тоже по этой причине. Мы подписали тех, кто улучшит команду. Они игроки другого стиля, которые чуть изменят нас, добавят нового», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.