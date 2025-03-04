Бубнов — о Дзюбе: сначала оделся в американского дебила, теперь в самурая. У нас санкции!

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе, которого накануне увидели в футболке с надписью «У самурая нет цели, только путь». Бубнов припомнил эпатажному форварду переодевание в персонажа комиксов Marvel Дэдпула.

«Что он творит? Вот сейчас он самурай… Помнишь, когда «Зенит» чемпионом стал, он оделся в американского дебила этого? У нас санкции! Америка с этим Байденом – враги наши. А он в этого идиота одевается и выходит на награждение! Ему там должен был Медведев сказать: «Ты чё творишь, блин? Мы русские! Какие американцы?! Ты чё, с ума сошёл?» А сейчас он самурай стал. Завтра я не знаю, кем он станет! Самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой!» — сказал Александр Бубнов в «Коммент.Live».