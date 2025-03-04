Кахигао ответил, готов ли работать на «расстрельной» должности спортдиректора «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил, готов ли работать на «расстрельной» должности в московском клубе.

— Вы готовы к тому, что пришли на «расстрельную» должность?

— Мне не нравится рассказывать про самого себя. Такие сравнения никуда не приводят. У меня богатый опыт, есть опыт работы в сборной. Я видел футбол с разных углов. Многое происходит за кулисами, не вся работа видна. Надеюсь, смогу сделать «Спартак» сильнее, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.