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Кахигао ответил, готов ли работать на «расстрельной» должности спортдиректора «Спартака»

Кахигао ответил, готов ли работать на «расстрельной» должности спортдиректора «Спартака»
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил, готов ли работать на «расстрельной» должности в московском клубе.

— Вы готовы к тому, что пришли на «расстрельную» должность?
— Мне не нравится рассказывать про самого себя. Такие сравнения никуда не приводят. У меня богатый опыт, есть опыт работы в сборной. Я видел футбол с разных углов. Многое происходит за кулисами, не вся работа видна. Надеюсь, смогу сделать «Спартак» сильнее, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.

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