Гендиректор «Спартака» не стал ставить оценку трансферной кампании клуба зимой

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал ставить оценку трансферной кампании клуба зимой. Он считает, что сначала нужно посмотреть, будут ли приносить новички пользу на поле, а потом уже можно будет давать оценки трансферам.

«Бессмысленно выставлять оценки трансферной кампании, пока игроки не начали приносить пользу на поле. Работа была проведена большая, дальше будем смотреть уже на поле», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Минувшей зимой «Спартак» подписал трёх игроков — Пабло Солари из «Ривер Плейт», Ливая Гарсию из АЕКа и Илью Помазуна из ЦСКА.