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Гендиректор «Спартака» не стал ставить оценку трансферной кампании клуба зимой

Гендиректор «Спартака» не стал ставить оценку трансферной кампании клуба зимой
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал ставить оценку трансферной кампании клуба зимой. Он считает, что сначала нужно посмотреть, будут ли приносить новички пользу на поле, а потом уже можно будет давать оценки трансферам.

«Бессмысленно выставлять оценки трансферной кампании, пока игроки не начали приносить пользу на поле. Работа была проведена большая, дальше будем смотреть уже на поле», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Минувшей зимой «Спартак» подписал трёх игроков — Пабло Солари из «Ривер Плейт», Ливая Гарсию из АЕКа и Илью Помазуна из ЦСКА.

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