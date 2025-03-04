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Спортдиректор «Спартака» Кахигао: главная сложность при переговорах — санкции

Спортдиректор «Спартака» Кахигао: главная сложность при переговорах — санкции
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о главных сложностях при переговорах в зимнее трансферное окно.

— Амарал говорил, что у «Спартака» один из сильнейших составов в Лиге. Согласны? С какими сложностями столкнулись при переговорах за зимнее трансферное окно?
— Начну с ответа на второй вопрос. Любая трансферная кампания подразумевает сложности. В первую очередь в нашем случае это санкции. Важно большое количество факторов. Списки и наработки уже были, когда я приехал. Ситуацию было важно понять: может ли игрок приехать в Россию, затем — хочет ли. А потом уже в силу вступала финансовая составляющая, оплата, банки. Не обо всей этой работе известно широкой общественности. Очень важно убедить игрока и найти согласие по финансовой части. Вопрос адаптации тоже нельзя исключать.

Что касается первого вопроса, то у Амарала было больше времени, чтобы оценить составы всей лиги. Я не готов давать такие оценки. Но для нас в «Спартаке» собраны лучшие футболисты, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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