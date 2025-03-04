Гендиректор «Спартака» Малышев не стал отвечать, сколько клуб потратил на трансферы зимой

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не стал отвечать, сколько клуб потратил на трансферы этой зимой. Напомним, «Спартак» приобрёл голкипера Илью Помазуна, вингера Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию.

— Сколько потратил «Спартак»?

— Уточнять точную сумму не буду. Но инвестиции серьёзные, они показывают наши амбиции. Мы хотим иметь состав, который будет бороться за самые высокие места. «Спартак» должен биться до последнего за самое высокое место. Не нужно впадать в депрессию после каждого поражения, в эйфорию после каждой победы. Надо идти к успеху, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.