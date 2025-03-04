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Кахигао: у меня было не так много времени, чтобы углубиться в российский рынок

Кахигао: у меня было не так много времени, чтобы углубиться в российский рынок
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал, что у него было не так много времени, чтобы углубиться в российский рынок во время зимнего трансферного окна.

«Мы работаем в рамках утверждённых цифр. Что касается российского рынка, то мы подписали Помазуна. У меня было не так много времени, чтобы углубиться именно в российский рынок. Только время покажет, насколько эффективны были наши трансферы», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кахигао был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До «Спартака» испанский специалист занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также Кахигао работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале».

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