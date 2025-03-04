Кахигао допустил, что «Спартаку» не удастся хорошо перепродать Гарсию

Спортивный директор «Спартака Фрэнсис Кахигао допустил, что красно-белым не удастся хорошо перепродать нападающего Ливая Гарсию. Гарсия стал игроком «Спартака» этой зимой, ранее он играл за АЕК.

— Что скажете про трансфер Гарсии? Про него много полярных мнений.

— Разные мнения — это нормально. Речь идёт о работе нашего департамента, который оценивает качества футболистов. Мы расстались с двумя форвардами за зиму. Мы хотели добавить сильного игрока вместо них, чтобы добавить вариативности впереди. Солари и Гарсия дают это команде.

Ливай — это форвард, но он может сыграть и на обоих флангах. Да, он не классический вингер, но может играть в полуфланге. Ему 27 лет, прекрасный возраст для игрока. Да, не получится, возможно, его хорошо перепродать, но мы получили качественного игрока на три-четыре года. В течение этого времени мы поймём, оправдает ли он сумму, которую мы заплатили. Сейчас цены на многих рынках сумасшедшие, где-то страны не хотели работать с нами, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.