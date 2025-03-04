Спортдиректор «Спартака»: понятия не имею, как работал «Зенит», даже думать не хочу

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что его не заботит, как ведёт свою трансферную кампанию прямой конкурент по РПЛ — «Зенит».

— Как вы прокомментируете тот факт, что «Зенит» и «Спартак» боролись за одинаковых игроков?

— Понятия не имею, как работал «Зенит», даже думать об этом не хочу. Не интересуюсь тем, как ведут свою кампанию другие клубы.

— Почему не подписали игрока на позицию восьмёрки?

— Есть много позиций, которые мы бы хотели усилить. Реальность такая, какая есть. Рынок диктует условия. Мы довольны тем составом, который у нас есть сегодня. В полузащите у нас есть великолепный Умяров, Барко, Пруцев, Зобнин, Мартинс. Говорить о том, с кем мы вели переговоры, было бы неуважительно, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.