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Спортдиректор «Спартака»: понятия не имею, как работал «Зенит», даже думать не хочу

Спортдиректор «Спартака»: понятия не имею, как работал «Зенит», даже думать не хочу
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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что его не заботит, как ведёт свою трансферную кампанию прямой конкурент по РПЛ — «Зенит».

— Как вы прокомментируете тот факт, что «Зенит» и «Спартак» боролись за одинаковых игроков?
— Понятия не имею, как работал «Зенит», даже думать об этом не хочу. Не интересуюсь тем, как ведут свою кампанию другие клубы.

— Почему не подписали игрока на позицию восьмёрки?
— Есть много позиций, которые мы бы хотели усилить. Реальность такая, какая есть. Рынок диктует условия. Мы довольны тем составом, который у нас есть сегодня. В полузащите у нас есть великолепный Умяров, Барко, Пруцев, Зобнин, Мартинс. Говорить о том, с кем мы вели переговоры, было бы неуважительно, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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