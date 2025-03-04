Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о сотрудничестве с агентом Павлом Андреевым

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о сотрудничестве с агентом Павлом Андреевым. Он заявил, что клуб сотрудничает с менеджером в вопросах развития молодёжного спорта.

— Какие отношения с Павлом Андреевым?

— Мы сотрудничаем с ним по развитию молодёжного спорта. Посмотрим, к чему это приведёт. Не секрет, что у нас много игроков Павла Андреева, как и других агентов, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по итогам 19 сыгранных туров. В активе красно-белых 40 очков.