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Кахигао: да, «Спартак» переплачивает за игроков — рынок очень сложный

Кахигао: да, «Спартак» переплачивает за игроков — рынок очень сложный
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао признал, что московский клуб переплачивает за игроков, которых приобретает на трансферном рынке.

— Какая у вас зона ответственности? Как будет оцениваться работа?
— Мой контракт рассчитан на два с половиной года. Моя зона ответственности — первая команда, её анализ, контракты, новые футболисты. Я должен развивать клуб, вторую команду, молодёжку, академию. Мы будем усиливать департамент молодёжи, правильно оценивать таланты.

— На Гарсию потрачены огромные деньги. Сколько за него переплатили?
— Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всё. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Но рынок очень сложный, многое поменялось, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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