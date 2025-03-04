Кахигао высказался об уходе игроков агента Павла Андреева из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о сотрудничестве с игроками, агентом которых является Павел Андреев.

— Общались ли с Андреевым? Почему некоторые его клиенты уходят?

— Не общался, не знаком. Да, в нашей вертикали есть его клиенты. Отношения «игрок — агент» — это нормальная история, стараемся поддерживать общение со всеми. Но наши интересы — главное. Я здесь всего шесть недель, было много работы по трансферам. Я верю, что клуб может развивать своих футболистов, находить резервы внутри. Для меня главное сначала посмотреть, есть ли игроки у нас, а не искать на стороне. Если у игрока есть потенциал, мы будем его развивать, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.