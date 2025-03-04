Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кахигао объяснил, почему «Спартак» не подписал игрока на позицию крайнего защитника

Кахигао объяснил, почему «Спартак» не подписал игрока на позицию крайнего защитника
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао объяснил, почему красно-белые не подписали игрока на позицию крайнего защитника.

— Почему не подписали крайнего защитника?
— Не та позиция, которую мы считали нужным усиливать. Мы одержали семь побед кряду, крайние защитники прекрасно справлялись. Что будет в будущем, увидим дальше, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Угальде — третий игрок «Спартака» в XXI веке с голами в пяти матчах РПЛ подряд
Истории
Угальде — третий игрок «Спартака» в XXI веке с голами в пяти матчах РПЛ подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android