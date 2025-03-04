Кахигао объяснил, почему «Спартак» не подписал игрока на позицию крайнего защитника

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао объяснил, почему красно-белые не подписали игрока на позицию крайнего защитника.

— Почему не подписали крайнего защитника?

— Не та позиция, которую мы считали нужным усиливать. Мы одержали семь побед кряду, крайние защитники прекрасно справлялись. Что будет в будущем, увидим дальше, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.