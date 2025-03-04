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Кахигао: цены на футболистов завышены, но «Спартак» исходит из своих потребностей

Кахигао: цены на футболистов завышены, но «Спартак» исходит из своих потребностей
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао считает, что ценники футболистов на трансферном рынке завышены.

— Мы три года как в изоляции. Не называли ли вас «сумасшедшими русскими», что вы тратите такие деньги?
— Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Скорее, я видел много сумасшедших испанцев. Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены. Я это уже комментировал, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.

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