Кахигао: цены на футболистов завышены, но «Спартак» исходит из своих потребностей

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао считает, что ценники футболистов на трансферном рынке завышены.

— Мы три года как в изоляции. Не называли ли вас «сумасшедшими русскими», что вы тратите такие деньги?

— Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Скорее, я видел много сумасшедших испанцев. Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены. Я это уже комментировал, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кахигао работает в «Спартаке» с начала января этого года. Ранее Фрэнсис трудился в лондонском «Арсенале». Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.