Журавель: не понимаю, почему все похоронили «Крылья Советов». Игроки есть, Осинькин есть

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался об игре самарских «Крыльев Советов» в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1), а также поделился мнением о футболисте клуба Антоне Зиньковском.

«Не понимаю, почему все похоронили «Крылья Советов». Только из-за того, что у них там проблемы наверху? Команда есть, игроки есть, Осинькин есть. «Крылья» не выглядели безнадёжными. Да, они владели мячом всего 30% времени, но как выбегали в атаку! Мне кажется, это то, что нравится Осинькину. А пас Сергеева — в стиле Де Брёйне. Зиньковский делал всё, чего ему не хватало в «Спартаке». Он всегда умел играть, однако попал в немилость к Станковичу. У Антона был сильный конкурент в московском клубе — Маркиньос мощнее. Мне кажется, Зиньковский морально подсел», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».