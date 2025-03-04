Журавель: Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель прокомментировал победу «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса. Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».