Журавель: Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель прокомментировал победу «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса. Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».
- 4 марта 2025
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