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Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал переход воспитанника Пономарчука в ЦСКА

Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал переход воспитанника Пономарчука в ЦСКА
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход воспитанника клуба полузащитника Антона Пономарчука в ЦСКА.

— Вы говорите про молодых, но отпустили Пономарчука в ЦСКА.
— Это не решение Фрэнсиса. Решение было принято до его прихода. Мы верим, что он выстроит процесс наподобие лучших практик, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

О переходе 18-летнего Пономарчука ЦСКА объявил 20 февраля этого года. Стороны подписали контракт до конца 2027 года с возможностью пролонгации ещё на сезон. Ранее Артём представлял академию «Локомотива», в «Спартак» футболист перебрался в 2022 году. В прошлом сезоне Пономарчук выступал за молодёжную и резервную команду красно-белых, в сумме отыграв более 40 матчей.

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