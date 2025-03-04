Габулов: с точки зрения футбольного развития Дугласу Сантосу выгоднее играть за Бразилию

Бывший вратарь «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о попадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

— Если тренерский штаб решил вызвать этого футболиста, видимо, он нужен. На него хотят посмотреть. Этот игрок однозначно усилит сборную России.

— Любопытно, что Сантос получил вызов и в сборную Бразилии и, по словам его представителя, ещё не выбрал, за какую сборную будет играть. Как относитесь к тому, если он выберет сборную Бразилии?

— Он вправе это сделать, потому что имеет гражданство той страны. С точки зрения футбольного развития ему выгоднее играть за Бразилию. А если учитывать, что он сейчас выступает в России, ему есть смысл отдать предпочтение нашей стране. Я думаю, сейчас его и вызвали как раз с той целью, чтобы заиграть на сборную России, чтобы он помогал, когда нас вернут к официальным матчам, — приводит слова Габулова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Сантос получил российское гражданство в прошлом году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.