Кахигао: мало подписать в «Спартак» молодого игрока — клуб должен быть готов к этому

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о возможном подписании и развитии молодых игроков.

— Некоторые ожидали, что зимой в «Спартак» приедет несколько молодых футболистов для перепродажи. Стоит ли ждать этого летом?

— У меня большой опыт работы по данному направлению, но клуб должен быть готов к таким подписаниям. Мало подписать, надо развить, найти место в составе. Я очень хочу работать в этом направлении в «Спартаке», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.