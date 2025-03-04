Гендиректор «Спартака» Малышев ответил, смотрит ли клуб на финансовый фэйр-плей

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, смотрит ли московский клуб на финансовый фэйр-плей. Этой зимой красно-белые приобрели вратаря Илью Помазуна, вингера Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию.

— Вы смотрите на финансовый фэйр-плей?

— Мы провели работу над зарплатной ведомостью. Пусть наша главная цель усилить состав. Мы проводим ежегодные проверки в РФС, готовимся к аудитам УЕФА. Естественно, мы будем отчитываться, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар».