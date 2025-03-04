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Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи, что клуб предложит Угальде новый контракт

Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи, что клуб предложит Угальде новый контракт
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи в СМИ, что московский клуб намерен предложить контракт своему лучшему бомбардиру в этом сезоне Манфреду Угальде.

— Что с новым контрактом Угальде?
— Манфред хорошо проявил себя осенью. Интерес к нему в Европе — естественный процесс. Зимой конкретных предложений не было. У него длительный контракт. По тому, как будет складываться карьера, посмотрим летом, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.

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