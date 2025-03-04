Кахигао ответил, в чём потенциал «Спартака» в чемпионской гонке

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о чемпионских амбициях московского клуба. Он заявил, что не любит сравнивать красно-белых с прямыми конкурентами.

— В чем потенциал «Спартака» в этой чемпионской гонке?

— Мне не нравятся сравнения с другими командами. Мы должны быть сконцентрированы на своих игроках, команде. Если хотим добиться чего-то, то мы должны играть хорошо. Надо выжимать максимум, — передаёт слова Фрэнсиса Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице.