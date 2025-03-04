В «Спартаке» ожидают солд-аут на матч с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что красно-белые ожидают солд-аут на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится 16 марта и начнётся в 19:45 мск.

«Ещё один ингредиент успеха — посещаемость. На следующий матч мы ожидаем солд-аут. Это важнейший ингредиент победы. Призываю всех наших болельщиков поддержать команду, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар».