В «Спартаке» ожидают солд-аут на матч с «Зенитом»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что красно-белые ожидают солд-аут на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится 16 марта и начнётся в 19:45 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ещё один ингредиент успеха — посещаемость. На следующий матч мы ожидаем солд-аут. Это важнейший ингредиент победы. Призываю всех наших болельщиков поддержать команду, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар».
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