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Кахигао ответил, выходил ли «Спартак» из переговоров ради отношений с «Зенитом»

Кахигао ответил, выходил ли «Спартак» из переговоров ради отношений с «Зенитом»
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, правда ли московский клуб вышел из переговоров по хавбеку «Браги» Родриго Саласару ради сохранения хороших отношений с «Зенитом». Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы были близки к трансферу Саласара, но сделка в последний момент сорвалась. После этого на игрока вышел «Спартак», но потом якобы сам же и отказался от него.

— Действительно ли «Спартак» выходил из переговоров по одному из игроков, чтобы не нарушать отношения с «Зенитом»?
— Не могу говорить про внутренние обсуждения и моменты, особенно если я в них не принимал участия. Я не должен общаться с третьими клубами при трансферах. Если так, для меня это новость, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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