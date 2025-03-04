Кахигао ответил, выходил ли «Спартак» из переговоров ради отношений с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, правда ли московский клуб вышел из переговоров по хавбеку «Браги» Родриго Саласару ради сохранения хороших отношений с «Зенитом». Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы были близки к трансферу Саласара, но сделка в последний момент сорвалась. После этого на игрока вышел «Спартак», но потом якобы сам же и отказался от него.

— Действительно ли «Спартак» выходил из переговоров по одному из игроков, чтобы не нарушать отношения с «Зенитом»?

— Не могу говорить про внутренние обсуждения и моменты, особенно если я в них не принимал участия. Я не должен общаться с третьими клубами при трансферах. Если так, для меня это новость, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.