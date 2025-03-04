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Кахигао объяснил, почему зимой «Спартак» отпустил игроков бесплатно, а не продал

Кахигао объяснил, почему зимой «Спартак» отпустил игроков бесплатно, а не продал
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао объяснил, почему зимой красно-белые отпустили игроков бесплатно, а не продали. В частности, московский клуб безо всякой компенсации покинули вратарь Александр Селихов и нападающий Виллиан Жозе.

— Вы расторгли игроков бесплатно и отпустили их, хотя они были куплены за деньги. Не должен ли уметь «Спартак» продавать?
— Тяжело продать игроков, которые не играют. Они играли мало. В принятии решения влияет фактор зарплаты игрока. Бывают случаи, когда сами футболисты хотят уйти. Либо нам бывает необходимо, чтобы игрок ушёл. Мы понимали, кто будет мало играть, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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